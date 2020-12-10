Великий спільний проект з добудови тернопільської школи в мікрорайоні «Кутківці» розпочинає народний депутат від Тернопільщини Іван Чайківський.

Про це політик написав на своїй сторінці у фесбуці.

«Як народний депутат, в виборчий округ якого входить частина міста Тернополя, зокрема, мікрорайон «Кутківці», ініціюю процес добудови школи №25, якою вже в скорому майбутньому зможуть користуватися діти з мікрорайону», – зазначив І.Чайківський.

За словами нардепа, ініціативу свого часу проявив Петро Болєщук, на той час будучи депутатом Тернопільської міської ради від цього виборчого округу. Його підтримали мешканці, які вболівають за якість та сучасність освіти для своїх дітей.

Народний обранець звернувся до міського голови Сергія Надала, оскільки саме з відповідних документів від Тернопільської міської ради треба починати цей процес, як про це зазначило у своєму листі на ім’я депутата Міністерство освіти і науки.

А також – до голови Тернопільської ОДА Володимира Труша з проханням сприяти та клопотати в рамках державної вертикалі влади про прийняття відповідних рішень на основі звернень та документів від Тернопільської міської ради.

«Зазначу, що в розпорядженні фахівців, що готуватимуть необхідні подання, є низка програм-інструментів, якими можна скористатися для отримання позитивного та швидкого результату з користю для мешканців конкретного мікрорайону конкретної громади. Впевнений, що спільними потугами, в тому числі консолідацією зусиль народних депутатів від Тернопільщини Андрія Богданця, Ігоря Василіва, Володимира Гевка, Миколи Люшняка, Людмили Марченко, Івана Калаура, та Андрія Шараськіна, такі масштабні проекти все частіше отримуватимуть статус «зроблено для людей», – підсумував Іван Чайківський.