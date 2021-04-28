Незаконну пробу передати заборонені речовини у виправу установу задокументували працівники Чортківського районного відділу поліції. Згорток з таблетками надіслали одному із засуджених.

Про протипране поліцейським повідомив черговий УВП №26 міста Чорткова. Під час догляду посилки, що адресувалась на ім’я ув’язненого, у солодощах було виявлено згорток із таблетками схожих на наркотичні засоби.

Таблетки поліцейські вилучили для проведення відповідної експертизи.

Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань злочинів згідно частини 2 статті 307 ККУ.