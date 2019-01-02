Наркотики, крадіжки, грабежі, – правоохоронці підводять підсумки новорічної ночі

02/01/2019 Розмір тексту:

Безпеку жителів області під час Новорічної ночі охороняло близько сотні поліцейських, по Україні працювало майже 5 тисяч патрульних. Загалом ніч була відносно спокійною, – кажуть правоохоронці. Серед найбільш поширених порушень – крадіжки та використання наркотиків.

У Новорічну ніч українські патрульні отримали близько тисячі викликів. За добу поліцейським вдалося розкрити 93 злочини, серед них і кримінальні. Як повідомили в управлінні Патрульної поліції, з 31-го грудня на 1-е січня зареєстровано більше двадцяти злочинів, пов’язаних із наркотиками.

«Було розкрито 5 грабежів, 25 крадіжок, виявлено 5 автокрадіїв, зафіксовано 4 випадки використання боєприпасів, зафіксовано 21 наркозлочин, затримано 9 осіб, які перебували в розшуку, складено 130 адмінматеріалів щодо керування автомобілями у стані алкогольного сп’яніння. Загалом складено 3317 адміністративних матеріалів щодо порушників правил дорожнього руху».

На Тернопільщині надзвичайних випадків під час новорічної ночі не зафіксовано, – повідомляють у поліції. Хоча кількість викликів була порівняно високою.

Софія Романська