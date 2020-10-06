Тернопільський міськрайонний суд визнав винним тернополянина у скоєнні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та призначив покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це овідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурор довів у суді, що вказана особа незаконно зберігала з метою збуту особливо небезпечні психотропні засоби та збувала їх наркозалежним особам в обласному центрі по 600 грн за дозу.

У травні минулого року під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили і вилучили кристалічні речовини у вигляді таблеток, що містять психотропні речовини МДМА, амфетамін та канабіс, гроші, отримані від злочинної діяльності й інші речові докази.