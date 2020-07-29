Операція «Мак-2020» триває на Тернопільщині.

Поліціянти відстежують виготовлення нарковмісних речовин, зокрема маку та конопель. Уже виявили дві плантації цих рослин у Кременецькому і Чортківському районах.

Триватиме операція «Мак-2020» до кінця літа. Наразі проходить її практична частина.

«Від початку операції цього року вже виявлено більше сімнадцяти тисяч рослин маку та конопель. Незаконні посіви були виявлені у Кременецькому та у Чортківському районах. Загалом операція «Мак-2020» покликана скоротити сировинну базу для споживчих наркотиків. Люди, які висіюють нарковмісні речовини, не усвідомлюють того, що сприяють наркозлочинності. Тому під час цієї операції ми знищуємо сировину, яка не доходить до нелегального обігу», – розповів начальник управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області Михайло Димида.

За вирощування маку передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Якщо на плантації понад сто рослин, то можуть посадити за грати від трьох до семи років.

Софія Романська