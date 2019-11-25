Дитячі гроші, техніка з будинку батьків – все, що можна, 33-річний житель Шумщини спродує, обмінює, закладає в ломбард, аби було за що придбати черговою дозу. Трьома дітьми горе-сина опікуються його батьки. Невістка, на жаль, тягнеться за чоловіком.

У пошкодженні майна зловмисника звинуватила теща. Жінка, перебуваючи на заробітках, не відала, що зять перетворив її житло на притон. Зі слів потерпілої, в помешканні був зроблений добротний ремонт, адже квартиру планувала продати. Те, що застала: пошкоджені стіни розбита сантехніка, вирвані крани. Із заявою прийшла до поліції.

Факт крадіжки з магазину, вчиненої 33-річним зловмисником, поліцейські задокументували днями. З’ясувалося, зловмисник викрав дві банки ікри, мідії та пиво на суму понад півтисячі гривень.

Терпіння від злодійства сина переповнило і рідну матір: шумчанка заявила, що протягом цього року непутящий родич викрав з оселі чотири мобільні телефони та іншу техніка на суму майже дванадцять тисяч гривень. Крадене здавав до ломбарду.

Слідчі Шумського відділення поліції розпочали щодо жителя райцентру кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 ККУ Вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу.