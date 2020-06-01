Прокуратура Тернопільської області скерувала до суду обвинувальний акт за ч. 3 ст. 307 КК України щодо керівника та 6 членів організованої злочинної групи, яка збувала наркотичні засоби та психотропні речовини в обласному центрі через Інтернет.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області

Встановлено, що з жовтня 2018 по січень 2020 року обвинувачені, діючи з метою протиправного збагачення, відповідно до відведених ролей, купували, зберігали, збували «Метамфетамін», «Амфетамін», «PVP» «Канабіс».

Для налагодження наркоторгівлі зловмисники використовували месенджері для обміну повідомленнями і медіафайлами.

Після отримання замовлень щодо продажу заборонених речовин по зазначених каналах й отримання оплати, члени групи розповсюджували наркотики та психотропи, розміщуючи спеціальні «закладки» на території м. Тернополя. Під час обшуків вилучено близько 1 кг особливо небезпечних психотропних речовин. На майно обвинувачених накладено арешт.

Досудове слідство завершено. За інкриміновані злочини КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на термін від 9 до 12 років.