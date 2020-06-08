Спекотний тиждень передбачають синоптики на Тернопільщині. Втім, без опадів не обійдеться, а місцями пройдуть грози і зливи.

Мінлива хмарність з проясненнями, тенденція до підвищення температурних показників, дощі та грози — такі погодні умови передбачають метеорологи упродовж тижня на Тернопільщині. Місцями стовпчики термометрів сягатимуть тридцяти градусів тепла.

“Найближчий тиждень у більшості областей України буде спекотним. Переважатиме суха сонячна погода. Виняток атмосфера зробить для західних областей – там періодично випадатимуть дощі з грозами, повітря буде свіжішим — +24 +27 градусів, місцями підвищуватиметься до +30 градусів. Вітер в Україні очікується з південного сходу, помірний, часом поривчастий. Така гаряча синоптична ситуація може провокувати проблеми із артеріальним тиском, із серцем, множити алергії та теплові удари”, – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Отже, упродовж тижня по області спостерігатиметься справжня літня погода. Правда, у метеозалежних людей через різкі погодні зміни може погіршуватися самопочуття.

Софія Романська