Чудова весняна погода спостерігатиметься на Тернопільщині цими вихідними.
За прогнозами обласного гідрометеоцентру, температурні показники вдень сягатимуть 17 градусів тепла, обійдеться без опадів.
Мінлива хмарність з проясненнями, коливання температурних показників від кількох градусів морозу вночі до 17 градусів тепла вдень – такі погодні умови передбачають синоптики вихідними на Тернопільщині.
«10-11 квітня в усіх куточках України світитиме сонце, буде суха погода, а в середовищі квітневих градусів нарешті прокинеться совість і вони досягнуть вдень +12+18-ти. А в неділю на Заході навіть і +20-ти! Ночі ще залишатимуться холодними, від 2 морозу до 4 тепла. У другій половині наступного тижня в західній частині України знову очікується похолодання і навіть можливий мокрий сніг», – повідомила синоптик Наталка Діденко.
Отже, вихідними погода потішить теплом і сонцем. Однак попереду чергова хвиля похолодання.
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