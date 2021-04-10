Нарешті: у вихідні на Тернопільщині буде чудова весняна погода

Чудова весняна погода спостерігатиметься на Тернопільщині цими вихідними.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, температурні показники вдень сягатимуть 17 градусів тепла, обійдеться без опадів.

Мінлива хмарність з проясненнями, коливання температурних показників від кількох градусів морозу вночі до 17 градусів тепла вдень – такі погодні умови передбачають синоптики вихідними на Тернопільщині.

«10-11 квітня в усіх куточках України світитиме сонце, буде суха погода, а в середовищі квітневих градусів нарешті прокинеться совість і вони досягнуть вдень +12+18-ти. А в неділю на Заході навіть і +20-ти! Ночі ще залишатимуться холодними, від 2 морозу до 4 тепла. У другій половині наступного тижня в західній частині України знову очікується похолодання і навіть можливий мокрий сніг», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, вихідними погода потішить теплом і сонцем. Однак попереду чергова хвиля похолодання.