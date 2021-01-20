За правопорядком і спокоєм десяти сіл, де майже п’ять тисяч населення на території площею 40 кілометрів відтепер стежитиме новопризначений поліцейський офіцер.

Його основне завдання – забезпечення безпеки людей, вчасне реагування на повідомлення та скарги, а також проведення профілактичної роботи. Відтепер люди можуть зі своїми проблемами звертатися до старшого дільничого офіцера поліції Тернопільського районного управління поліції Віктора Бондара.

– На даний час я буду співпрацювати з працівниками муніципальної інспекції і також зі старостами сіл, що дасть можливість добре виконувати поставлені завдання.

Про співпрацю та впровадження проєкту “Поліцейський офіцер громади” ще на початку січня домовилися правоохоронці і з старостами десяти сіл, які входять до Тернопільської територіальної громади.

– Нарешті ми дочекалися покращення і того, що у нас буде свій дільничний. Неодноразово ми викликали поліцію зі Зборова. Але поки вони звідти доїжджали, проходила година-дві, а в цей час можна наробити багато проблем. А тепер у нас є офіцер і він зможе в будь-яке село доїхати впродовж десяти хвилин і ми цьому раді, – розповів староста сіл Чернихів, Глядки, Плесківці Богдан Татарин.

Поліцейський офіцер громади – це один з кроків у реформі Національної поліції. Його основна мета – забезпечити кожну територіальну громаду окремим офіцером, який не тільки працюватиме на території цієї громади, але й житиме там. Він повинен стати повноправним представником своєї громади й звітуватиме не лише перед керівництвом, але й перед людьми.