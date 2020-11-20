Іван Чайківський, який вів відразу дві команди на місцеві вибори, відмовився від отриманих мандатів депутата обласної ради та Тернопільської міської.

Про це політик написав на своїй сторінці у фейсбуці.

“Дорогі друзі! Це важливо! Я прийняв непросте рішення…”, – інтригуюче почав пан Чайківський.

“Ми ішли командою господарів на місцеві вибори. Завдання стояло дуже просте: вивести область в п’ятірку кращих по Україні за всіма базовими економічними показниками. В першу чергу, за рівнем того, що люди бачать в своїх гаманцях”. – зазначає нардеп.

За результатами голосування, команда Чайківського “За майбутнє” отримала 219 мандатів в різних радах. Фактично вони будуть присутні у всіх громадах, дві з яких – Козова та Велика Березовиця – очолюватимуть їхні представники.

“Це довіра, яку ми цінуємо і за яку ми вдячні кожному з тих понад 50 тисяч мешканців області, які пов’язують своє майбутнє з господарями. Це непоганий результат для партії, яка тільки пів року працює на політичному полі”. – продовжує Іван Адамович.

Зараз головне завдання, яке ставлять перед собою новообрані депутати: переконати партнерів та опонентів у всіх радах, щоб вони, відмовившись від політиканства, підтримували економічні пріоритети розвитку своїх громад. Це і інвестиції, і робочі місця, і справедливе та чесне збирання та використання податків.

В той же час, команда висловилася за те, щоб Іван Чайківський зберіг за собою мандат Народного депутата України.

“Наша команда вважає, що вертикаль держава-область-громада дасть більше можливостей, щоб реалізовувати те, що ми запланували та що обіцяли виборцям”, – пояснює пан Чайківський.