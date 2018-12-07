Нардеп Микола Люшняк один із авторів постанови щодо посмертного присвоєння Героя України Степанові Бандері

Відповідний проект був зареєстрований у ВРУ вчора, 5 грудня. На разі його вже подано на розгляд Комітету з питань культури і духовності.

За словами Миколи Люшняка, українці повинні пам’ятати своїх героїв, завдяки яким у нас сьогодні є своя незалежна Україна та розуміння того, що ми – українці.

– Степан Бандера є яскравою постаттю сьогодення. Це людина, яка зуміла протистояти двом режимам, які окупували нашу землю. Він є одним із тих українців, завдяки яким ми сьогодні маємо незалежну Україну. Адже патріотичний дух Степана Бандери витає в нашій державі. Він надихає нас, надихає нашу армію, яка протистоїть російському окупаційному режиму, а також – допомагає протистояти усім тим викликам, з якими сьогодні зіткнулася Україна. Неможливо про це забути і люди, які зневажають його як особистість, переконаний, не мають майбутнього в нашій державі. Саме тому постанова, яку ми разом із нашими народними депутатами зареєстрували, говорить про те, що ми знаємо, пам’ятаємо і завжди беремо приклад із нашого провідника, який не побоявся в такий нелегкий час боротися з радянською владою, комуністичним та нациським режимами, – пояснює Микола Люшняк.

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту Постанови, Степан Бандера є одним з провідних та найбільш активних учасників боротьби за незалежність України. Окрім того, він також вважався одним з головних ворогів німецького та радянського окупаційних режимів. Після вбивства Степана Бандери, яке організувало радянське КДБ, 15 жовтня 1959 року, велася активна кампанія із очорнення його імені.

«Щодо особи лідера українських націоналістів поширювалися вигадані міфи, відверто неправдива інформація. Ці негативні міфи, створені радянською пропагандистською машиною, досі використовуються ворожими до України зовнішніми силами для ведення інформаційних операцій щодо нашої держави спрямованими на погіршення іміджу України на міжнародній арені….20 січня 2010 року було зроблено спробу відновити історичну справедливість щодо особи Степана Бандери, Указом Президента України «Про присвоєння С.Бандері Герой України» Бандері було присвоєно найвищу державну нагороду, як вияв визнання з боку української держави та українського народу. Однак 2 квітня 2010 року постановою Донецького окружного адміністративного суду указ було скасовано на формальній підставі, нібито відсутності у Степана Бандери громадянства України, яке є необхідним для присвоєння звання Герой України…Визнання Степана Бандери героєм України вимагають місцеві громади. Зокрема 5 жовтня 2017 року міська рада Львова закликала Президента України відновити звання Героя України. 7 грудня 2017 року аналогічне звернення ухвалила Чернівецька обласна Рада. 26 липня 2018 року Житомирська обласна рада проголосила оголошення 2019 року роком Степана Бандери. Степанові Бандері присвоєно звання почесного громадянина Стрия, Тернополя, Івано-Франківська, Львова, Коломиї, Долини, Вараша, Луцька, Червонограда, Теребовлі, Радехова, Трускавця, Сокаля, Стебника, Жовкви, Сколе, Бережан, Самбора, Борислава, Бродів, Моршина…» – йдеться у пояснювальній записці.

Ця постанова є першим кроком до присвоєння звання Героя України Степану Бандері, зробленим зусиллями Парламенту. Остаточне удостоєння Степана Андрійовича Героєм України посмертно можливе тільки після видання указу Президента України.

Нагадаємо, що у 2019 році виповниться 110 років з дня народження Степана Бандери.