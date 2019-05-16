Під час святкування Дня міста Збаража, 12 травня, нагородили народного депутата Верховної Ради України Михайла Головка.

Почесну нагороду Збаразької міської ради «Відзнака міського голови» від Романа Полікровського свободівець отримав за те, що упродовж багатьох років своєї депутатської діяльності допомагає збаражчанам.

– Михайло Головко зробив величезний вклад у розвиток нашого міста. Своїми стараннями він цементуєте фундамент патріотизму та відстоюєте національні інтереси громадськості, – зазначив голова Збаразької міської ради Роман Полікровський.

Нардеп у свою чергу подякував представникам влади і громадськості за підтримку та ініціативність.

– Святкування Дня міста Збараж – це завжди цікава та грандіозна подія, адже тут стартує обласний туристичний сезон. У призамковому парку збираються тисячі збаражчан та гостей міста. Окремого привітання сьогодні заслуговують наші матері: у це світле свято, дорогі неньки, прийміть нашу безмежну любов і подяку. Також мені і неймовірно приємно отримати Вашу відзнаку. З кожним роком Збараж стає комфортнішим для жителів міста та привабливішим для туристів. Неймовірна заслуга в цьому саме міського голови та нашої свободівської команди. Звичайно, що є ще безліч невирішених проблем та вірю, що спільними зусиллями ми зможемо їх вирішити. Переконаний, що разом ми зробимо Збараж успішнішим, а Україну – сильною та заможною державою, зупинемо війну та заживемо як справжні господарі на своїй Богом данній землі, – наголосив Михайло Головко.

Зазначимо, що святкування Дня міста Збараж продовжилося традиційними «Іграми патріотів», які під мурами історичного замку організували учасники ВГО «СОКІЛ Тернопіль». На завершення змагань нардеп Михайло Головко вручив призи патріотичній молоді Збаража.