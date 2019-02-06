Нардеп Михайло Головко вимагає, щоб представники ПАТ “НСТУ” понесли відповідальність за вчинені правопорушення

Свободівець зазначив, що мова йде про привласнення коштів в особливо великих розмірах під час тендерних закупівель, привласнення міжнародної фінансової допомоги, підроблення диплому та зловживання службовим становищем під час нарахування премій.

– Мною, журналістами та громадськими організаціями надіслано до правоохоронних органів низку заяв з усіма деталями та схемами щодо вказаних правопорушень. Зокрема, закупівлі телевізійного та аудіовізуального обладнання за завищеною ціною. Це, до речі, не вперше проводиться зазначеним товариством, яке тим самим завдає збитків державі. Проте до теперішнього часу жодної посадової особи до кримінальної відповідальності не притягнуто, розслідування у даних провадженнях майже не ведеться, жодної копійки до бюджету не відшкодовано, злочинні дії залишаються безкарними. Тому ми продовжуємо домагатися, щоб ці особи постали перед чинним законодавством за свої діяння, – пояснив Михайло Головко.

Відтак, нардеп та журналісти підготували пакет документів, у яких «чорним по білому» представленні махінаційні схеми та правопорушення службових осіб ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України». Ініціатори прагнуть, щоб відповідні органи влади ознайомилися із представленою інформацією та вжили відповідні заходи щодо завершення досудового розслідування, притягнувши винних осіб до кримінальної відповідальності.