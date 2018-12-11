Нардеп Михайло Головко вимагає оприлюднити дані всіх, хто веде бізнесову діяльність з країною-агресором. Документ

На думку нардепа, в Україні не повинен розвиватися російський бізнес.

Відповідно до цього створене депутатське звернення, яке має на меті виявити комерційну діяльність агресорів. Згідно із ЗУ «Про статус народного депутата України» керівники Міністерства юстиції України, СБУ та ДФС України повинні надати відповідь на запит.

– Четвертий рік війни не заважає російському бізнесу вільно працювати та розвиватися в Україні. Воєнний стан ніяк цієї проблеми не вирішує. З перших днів війни свободівці пропонували ряд економічних заходів проти російського бізнесу, який дуже часто має безпосередній стосунок до фінансування терористів. ВО «Свобода» пропонувало вводити дзеркальні санкції та націоналізовувати російські активи в Україні, але політичної волі наразі недостатньо. Для формування списків російського бізнесу, який вільно працює в Україні, ми з колегами свободівцями запросили дані про кінцевих бенефіціарів юридичних осіб, які мають громадянство Російської Федерації, а також фізичних осіб громадян РФ, – пояснив Михайло Головко.

Ліквідація такої діяльності, на думку нардепа, є невід’ємним чинником при теперішньому – воєнному стані української держави.

– «Свобода» не з телевізора знає, що таке війна. Всі ці роки тисячі націоналістів захищали і захищають Україну зі зброєю в руках. Саме тому ми вимагаємо негайних конкретних кроків, про які говоримо від самого початку війни. Зокрема, варто припинити торгівлю з агресором, діяльність на території України російського бізнесу та розпочати процес його конфіскації, – наголосив свободівець.