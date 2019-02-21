Нардеп Михайло Головко “розкусив” схему НАК “Нафтогазу” щодо відмивання грошей з держбюджету

За словами свободівця, це вчинено умисно, за попередньою змовою службових осіб НАК «Нафтогаз України» та Акціонерного товариства «Укртрансгаз». Завдяки такій протизаконній схемі представники «Нафтогазу» за допомогою премій вивели 5,384 млдр. із держбюджету України.

– Мова йде про чималу суму 5,384 млрд. грн. (у т.ч. 2,048 млрд. грн. основного боргу та 3,3 млрд. грн. штрафних санкцій), яку судовим рішенням стягнено на користь материнської компанії з Акціонерного товариства «Укртрансгаз» (Оператора газотранспортної системи України). Підставою для такого судового стягнення стало невиконання Акціонерним товариством «Укртрансгаз» перед материнською компанією своїх зобов’язань щодо оплаи природного газу, отриманого ним у січні-квітні 2017 року. Природний газ у обсязі 1 517 900,54 тис. куб. м закуповувався за Договором Акціонерним товариством «Укртрансгаз» з метою здійснення балансування газотранспортної системи України.

Але, як встановлено судовими рішеннями, Оператор газотранспортної системи не здійснював балансування системи цими обсягами природного газу. Доцільність придбання Акціонерним товариством «Укртрансгаз» вказаних обсягів природного газу у своєї материнської компанії викликає низку питань. Тому з’являються обґрунтовані підозри, що НАК «Нафтогаз України» стягує з власної дочірньої компанії борг за газ, який фактично був спожитий в 2017 році теплогенеруючими підприємствами (підприємствами ТКЕ). Так, НАК «Нафтогаз України» зобов’язаний виконувати покладені на компанію Кабінетом Міністрів України спеціальні обов’язки та продавати природний газ теплогенеруючим підприємствам за фіксованою ціною – 5 930,00 грн./тис. куб. м., – зазначив Михайло Головко.

Також нардеп вважає, що цим особам значно вигідніше продавати Оператору газотранспортної системи необхідні для підприємств ТКЕ обсяги газу за іншою, значно вищою ринковою ціною.

– З наведеного вимальовується приблизно наступна оборудка: по-перше, НАК «Нафтогаз України» всупереч вимог законодавства відмовляється підписувати акти приймання-передачі природного газу з теплогенеруючими підприємствами на фактично спожиті ними обсяги газу. По-друге, за рахунок не підтвердження НАК «Нафтогаз України» як постачальником спожитих підприємствами ТКЕ обсягів газу створюється штучний небаланс у системі. По-третє, для врегулювання небалансів Оператор газотранспортної системи здійснює закупівлю газу у своєї материнської компанії за значно вищими, ніж встановлені урядом для підприємств ТКЕ, цінами. По-четверте, НАК «Нафтогаз України» отримує неправомірну вигоду, виходячи з різниці між фіксованою ціною, за якою мав би продати газ підприємствам ТКЕ на виконання вимог законодавства, та ринковою ціною, за якою продав ці обсяги Оператору газотранспортної системи. По-п’яте, НАК «Нафтогаз України» отримує неправомірну вигоду, оскільки підконтрольне йому підприємство вчасно не розраховується за поставлений газ, і зараховує до своєї кишені практично з повітря мільярди гривень штрафних санкцій. По-шосте, Оператор газотранспортної системи заявляє до операторів газорозподільних систем вимоги про стягнення вартості обсягів небалансів (і, таким чином, компенсує сплачені НАК «Нафтогаз України» кошти). Тому не дивним видається і програш судової справи на 5,384 млрд. грн. Оператором газотранспортної системи, представники якого, очевидно, діяли спільно та узгоджено з представниками материнської компанії, – зауважив свободівець.

Михайло Головко припускає, що цю схему застосовували неодноразово.

– Можна припустити, що така схема неправомірного заволодіння коштами підконтрольної дочірньої компанії застосовувалась службовими особами НАК «Нафтогаз України» вже неодноразово, що у підсумку дозволяє монетизувати незаконно отримані кошти, та покласти їх у власну кишеню, шляхом виписування самим собі премій за високі фінансові показники роботи компанії. Саме тому прошу Директора Державного бюро розслідувань з метою захисту інтересів держави та недопущення доведення до банкрутства Оператора газотранспортної системи України, гарантування безпеки транспортування та постачання природного газу на території всієї країни, у тому числі, безперебійної роботи газотранспортної системи, прошу, відповідно до ст.131-1 Конституції України, ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», ч. 3, ч. 4 ст. 53, ч. 6 ст. 55 ГПК України, вступити у справу № 910/2105/18 прокурора, – підкреслив Михайло Головко.