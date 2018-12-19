Нардеп Михайло Головко привітав дітей із прийдешнім святом Миколая

Щорічно в Україні 19 грудня відзначають День Святого Миколая. Віряни вважають Миколу Чудотворця одним із найбільш шанованих святих, який є покровителем мандрівників і дітей.

Нардеп відвідав дошкільний навчальний заклад у Збаражі, щоб привітати дітей із прийдешнім святом Миколая.

– Завітав у дитячий садочок «Дзвіночок» у Збаражі та передав дітлахам від Миколая Чудотворця приємні подарунки. Адже майбутнє нашої держави залежить від повсякденної турботи про дітей. Тому уже традиційно, напередодні найочікуванішого свята усіх дітей стараюся донести частинку свята до кожного. У ці зимові дні варто забути про невдачі й неприємності та згадати про те, що дива трапляються всюди і постійно, – підкреслив Михайло Головко.