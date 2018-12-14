Нардеп із Тернопільщини в обличчя розкритикував Прем’єр-міністра України. ВІДЕО

Під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана 12 грудня відбулося засідання Уряду.

За словами нардепа, уряд Гройсмана зарекламував себе як орган за правління якого найбільше зросла ціна на газ, збільшився державний борг та розпродують стратегічно важливі об’єкти країни.

– За часів уряду Гройсмана ціну на газ підняли на рекордний коефіцієнт – у 7 разів. За ваших часів збільшився державний борг, продають державну власність за безцінь. Наприклад, російський бізнесмен Григоришин має на меті купити «Центренерго», які зменшили вартість у 6 разів. Усе продається за копійки у тих областях, де зараз введений воєнний стан. Там де, навпаки, мали б націоналізовувати санкції до представників агресора, – обурився Михайло Головко.