Нардеп із Тернопільщини Михайло Головко зустрівся з українською діаспорою США

Зустріч нардепа та української діаспори відбулася у церкві Володимира та Ольги у місті Чикаго, де свободівець розповів про політичну ситуацію в Україні.

– Цікава дискусія, багато запитаннь, прозвітував про свою роботу у Верховній Раді. Обговори початок виборчої кампанії в Україні та висування єдиного кандидата від націоналістичних сил у Президенти України свободівця Руслана Кошулинського, – зазначив Михайло Головко.

Окрім цього, нардеп став гостем Ukrainian Independent Radio (українське радіо в Чикаго).