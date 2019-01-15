Нардеп із Тернопільщини Михайло Головко зустрівся з українською діаспорою США
15/01/2019 0
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Народний депутат України Михайло Головко зустрівся з українською громадою, яка перебуває у США (штат Іллінойс).
Зустріч нардепа та української діаспори відбулася у церкві Володимира та Ольги у місті Чикаго, де свободівець розповів про політичну ситуацію в Україні.
– Цікава дискусія, багато запитаннь, прозвітував про свою роботу у Верховній Раді. Обговори початок виборчої кампанії в Україні та висування єдиного кандидата від націоналістичних сил у Президенти України свободівця Руслана Кошулинського, – зазначив Михайло Головко.
Окрім цього, нардеп став гостем Ukrainian Independent Radio (українське радіо в Чикаго).
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