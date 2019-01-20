Нардеп із Тернопільщини Михайло Головко пропонує нові умови голосування на виборах
Народний депутат України Михайло Головко вважає, що виборче законодавство потребує реформування, зокрема потрібно заборонити політичну рекламу.
За словами нардепа, результати виборів стають сфальсифікованими через те, що грошовиті кандидати у президенти заполонили інформаційний простір, тим самим впливають на підсвідомість виборців. Активісти та експерти вже зафіксували десятки фактів порушення виборчого законодавства.
– ВО «Свобода» не перший рік говорить про те, що потрібно змінити законодавство України, зокрема виборче. У ньому потрібно обмежити політичну рекламу, щоб не вигравали ті політичні партії та кандидати, у яких більше коштів і відповідно впливу на виборців через захоплення інформаційного простору своєю агітацією. Нехай виборці краще змагаються за допомогою дискусії, наприклад, на телешоу, у дебатах. Чи нехай їдуть до своїх потенційних виборців, – вважає Михайло Головко.
Для таких змін у свободівців уже розроблений законопроект «Про обмеження політичної реклами».
– Завдяки прийнятю нашого документа політична боротьба відбуватиметься за новими умовами, наприклад, замість гучних, цілодобових роликів таких, як «У мене є мрія…», кандидати зможуть позмагатися за допомогою якісних дискусій, дебатів, – зазначив нардеп.
Також нардеп наголосив на тому, що потрібно обмежити вплив олігархів на партії, надати усім політичним об’єднанням рівні можливості.
– Я вважаю, допоки ми не змінимо виборче законодавство, не обмежимо використання політичної реклами, відповідно ми не побачимо іншого якісного складу ВР. Адже це важливе питання від якого залежить майбутнє нашої держави і те, хто її представлятиме в органах влади. Проте, на жаль, виходить так, якщо у політсили немає за плечима олігарха, то їй важко конкурувати на рівні з більш фінансово підкованими об’єднаннями, які вкладають шалені кошти у рекламу. Наприклад, ВО «Свобода» не залучена підтримкою олігархів і не має також відповідного державного фінансування, адже деякі партії, які є в парламенті, отримали по 150 млн. грн. офіційного фінансування, то вона не може на рівні змагатися з іншими партіями. У проекті закону було 2 % відповідно до яких та партія, яка отримала перемогу на виборах, одержала фінансування, проте відкорегували і зробили це для п’ятьох партій, які зайшли у парламент. Так, як свободівці взяли 4,8 %, то ми не отримали того фінансування. Потрібно обмежити вплив партій-олігархів, перше – це скоротити державне фінансування, друге – послабити вплив через політичну рекламу. Якщо ми її приберемо, то вибори стануть зовсім іншими, як і результати. Переможуть ті партії, які мають кращу структуру, сильніші осередки і зможуть донести до суспільства свою позицію, а не ті, хто переб’є усе це рекламою, – запевнив свободівець.
Окрім цього, Михайло Головко запропонував два варіанти боротьби з підкупом виборців.
– Потрібно арештовувати і тих, хто пропонує, і тих, хто бере певну винагороду за свій голос. Наступне – це можливість людини продати свій голос державі за умови, що вона відмовляється брати участь у виборах на довготривалий період. Така згода засвідчуватиметься штемпелем у паспорті, який заборонятиме людині, яка одного разу продала свій голос, брати участь у виборах упродовж 20 років. У такому випадку залишаться лише ті, хто справді прагне формувати майбутнє цієї країни. У той час, коли люди, які не хочуть брати участь у виборах, напишуть відповідну заяву, за яку держава надасть їм компенсацію, зникнуть ті, хто необдумано продає свій голос і вибори стануть більш справедливими, – підкреслив Михайло Головко.
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