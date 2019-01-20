Нардеп із Тернопільщини Михайло Головко пропонує нові умови голосування на виборах

За словами нардепа, результати виборів стають сфальсифікованими через те, що грошовиті кандидати у президенти заполонили інформаційний простір, тим самим впливають на підсвідомість виборців. Активісти та експерти вже зафіксували десятки фактів порушення виборчого законодавства.

– ВО «Свобода» не перший рік говорить про те, що потрібно змінити законодавство України, зокрема виборче. У ньому потрібно обмежити політичну рекламу, щоб не вигравали ті політичні партії та кандидати, у яких більше коштів і відповідно впливу на виборців через захоплення інформаційного простору своєю агітацією. Нехай виборці краще змагаються за допомогою дискусії, наприклад, на телешоу, у дебатах. Чи нехай їдуть до своїх потенційних виборців, – вважає Михайло Головко.

Для таких змін у свободівців уже розроблений законопроект «Про обмеження політичної реклами».

– Завдяки прийнятю нашого документа політична боротьба відбуватиметься за новими умовами, наприклад, замість гучних, цілодобових роликів таких, як «У мене є мрія…», кандидати зможуть позмагатися за допомогою якісних дискусій, дебатів, – зазначив нардеп.

Також нардеп наголосив на тому, що потрібно обмежити вплив олігархів на партії, надати усім політичним об’єднанням рівні можливості.

– Я вважаю, допоки ми не змінимо виборче законодавство, не обмежимо використання політичної реклами, відповідно ми не побачимо іншого якісного складу ВР. Адже це важливе питання від якого залежить майбутнє нашої держави і те, хто її представлятиме в органах влади. Проте, на жаль, виходить так, якщо у політсили немає за плечима олігарха, то їй важко конкурувати на рівні з більш фінансово підкованими об’єднаннями, які вкладають шалені кошти у рекламу. Наприклад, ВО «Свобода» не залучена підтримкою олігархів і не має також відповідного державного фінансування, адже деякі партії, які є в парламенті, отримали по 150 млн. грн. офіційного фінансування, то вона не може на рівні змагатися з іншими партіями. У проекті закону було 2 % відповідно до яких та партія, яка отримала перемогу на виборах, одержала фінансування, проте відкорегували і зробили це для п’ятьох партій, які зайшли у парламент. Так, як свободівці взяли 4,8 %, то ми не отримали того фінансування. Потрібно обмежити вплив партій-олігархів, перше – це скоротити державне фінансування, друге – послабити вплив через політичну рекламу. Якщо ми її приберемо, то вибори стануть зовсім іншими, як і результати. Переможуть ті партії, які мають кращу структуру, сильніші осередки і зможуть донести до суспільства свою позицію, а не ті, хто переб’є усе це рекламою, – запевнив свободівець.

Окрім цього, Михайло Головко запропонував два варіанти боротьби з підкупом виборців.

– Потрібно арештовувати і тих, хто пропонує, і тих, хто бере певну винагороду за свій голос. Наступне – це можливість людини продати свій голос державі за умови, що вона відмовляється брати участь у виборах на довготривалий період. Така згода засвідчуватиметься штемпелем у паспорті, який заборонятиме людині, яка одного разу продала свій голос, брати участь у виборах упродовж 20 років. У такому випадку залишаться лише ті, хто справді прагне формувати майбутнє цієї країни. У той час, коли люди, які не хочуть брати участь у виборах, напишуть відповідну заяву, за яку держава надасть їм компенсацію, зникнуть ті, хто необдумано продає свій голос і вибори стануть більш справедливими, – підкреслив Михайло Головко.