Майже літню погоду передбачають синоптики наприкінці тижня на Тернопільщині. Стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до 18 градусів тепла. Втім, місцями пройдуть періодичні дощі та грози.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині у четвер зберігатиметься хмарна погода з проясненнями, вітер – південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 18 градусів вище нуля.

«Заморозки так засиділися, як набридливий гість, коли господарі вже і посуд помили, і серветки демонстративно складають і синхронно позіхають — нічого не діє. Проте нарешті можна вже зловтішно спостерігати, як найближчої ночі заморозки залишаться лише на ґрунті. 29-го квітня, потепління в Україні набиратиме оберти. Протягом дня температура повітря в більшості областей досягне +13+18 градусів. У четвер буде багато сонця, лише в західних областях пройдуть періодичні дощі і навіть подекуди гримітиме. Вітер очікується південного напрямку або південно-східного. Нічні заморозки поступово відступатимуть, хіба ще десь зачепляться за ґрунт», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, квітень на Тернопільщині завершиться теплом. Однак після Великодня передбачають чергову хвилю похолодання.