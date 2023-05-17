По літньому теплу погоду передбачають цими днями на Тернопільщині.
За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до 25 градусів тепла. Місцями можливі короткочасні дощі та грози.
Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 18 травня Тернопільщина перебуватиме під впливом атмосферних фронтів із заходу. У краї буде хмарно з проясненнями. Вночі обійдеться без істотних опадів. Вдень можливі невеликі короткочасні дощі.
«18-го травня в Україні переважатиме висока комфортна температура повітря. Протягом дня очікується +22 +27 градусів. Дощі з грозами, власне, і стануть причиною прохолоднішої погоди на заході, в четвер очікується волога повітряна маса. Дощів побільшає 20-го травня, у суботу. Але тепла погода в Україні триватиме», – повідомила синоптик Наталка Діденко.
За попередніми прогнозами, тенденції щодо підвищення температурних показників на Тернопільщині зберігатимуться. Прохолоди додаватимуть часті дощі та грози.