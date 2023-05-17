Наприкінці тижня на Тернопільщині буде по літньому тепло

По літньому теплу погоду передбачають цими днями на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до 25 градусів тепла. Місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 18 травня Тернопільщина перебуватиме під впливом атмосферних фронтів із заходу. У краї буде хмарно з проясненнями. Вночі обійдеться без істотних опадів. Вдень можливі невеликі короткочасні дощі.

«18-го травня в Україні переважатиме висока комфортна температура повітря. Протягом дня очікується +22 +27 градусів. Дощі з грозами, власне, і стануть причиною прохолоднішої погоди на заході, в четвер очікується волога повітряна маса. Дощів побільшає 20-го травня, у суботу. Але тепла погода в Україні триватиме», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, тенденції щодо підвищення температурних показників на Тернопільщині зберігатимуться. Прохолоди додаватимуть часті дощі та грози.