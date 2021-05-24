Хабарем чоловік намагався вирішити питання щодо непритягнення його до адміністративної відповідальності за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння.

На лінію 102 надійшло повідомлення від інспектора сектору реагування патрульної поліції Кременецького районного відділу поліції про те, що житель міста Почаїв, котрого зупинили за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, намагається уникнути відповідальності, передбаченої статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Чоловік запропонував поліцейським 700 гривень неправомірної вигоди. На неодноразові попередження правоохоронців забрати кошти він не реагував.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу – надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Поліцейські також склали на водія адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння – стаття 130 КУпАП.