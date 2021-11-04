Рідні жителя Тернопільщини Василя Волощука, який помер у Польщі, просять усіх небайдужих допомогти коштами на перевезення тіла до додому. На це потрібно 2 тис. євро.

Про біду із земляком повідомила у Facebook Надія Галушка.

– Дорогі друзі, знайомі і не байдужі люди, в Польщі сталася трагедія – помер мій кум Волощук Василь. Як відомо, щоб привезти тіло додому, потрібні великі кошти. Рідні просять допомоги, – йдеться у повідомленні.

Як розповіла «Терену» Надія Галушка, Василя Волощука знайшли мертвим на площадці біля квартири, де він проживав. Двері помешкання були відчинені. Слідів насильницької смерті на його тілі поліція не виявила. Відомо, що чоловік мав проблеми з серцем, напередодні вакцинувався. Однак що саме стало причиною його смерті, наразі невідомо. Це мають встановити після розтину.

Василь Волощук був родом із села Урожайне на Борщівщині (нині Чортківський район – ред.). У грудні чоловікові мало виповнитися 30 років. Останні два роки він їздив на заробітки до Польщі, до дому приїжджав час від часу – переважно на кілька днів.

– Ми не можемо повірити в те, що сталося. Це як страшний сон. Він завжди був такий позитивний, мав стільки планів, – говорить Надія Галушка. – Куме, ти назавжди в нашій пам’яті!

Довідка

Кошти на перевезення тіла можна перерахувати на картку «Ощадбанку» мами покійного: 5167 8032 4978 3569 (Волощук Любов Степанівна).

Номер картки в Україні: 4102 3212 5453 7847 «Альфа банк»

Номер картки в Польщі: 5168 7624 9803 0917 BNP PARIBAS (Волощук Валентин, рідний брат) Номер для зв’язку через вайбер: +380972870411.