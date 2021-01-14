Напередодні Старого Нового року на Тернопільщині горіли два будинки

13 січня в Тернопільській області пожежно-рятувальними підрозділами ліквідовані дві пожежі.

Черговим караулом 4-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа в підвальному приміщенні приватного житлового будинку, в м. Збараж на вул. Вишнівецького, 6. Вогнем знищено речі домашнього вжитку та сміття на площі 3 м кв. Під час гасіння врятовано житловий будинок.

Черговими караулами 8-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди сел. Мельниця-Подільська ліквідована пожежа в приватному житловому будинку, в сел. Мельниця-Подільська Борщівського району, на вул. Зелена, 8. Вогнем знищено котел на дровах, дерев’яне перекриття на площі 15 м кв. та бляшане покриття на площі 30 м кв. Під час гасіння врятовано житловий будинок та господарську будівлю.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.