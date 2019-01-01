Напередодні Різдва тернополянам покажуть святість

01/01/2019 Розмір тексту:

2019 рік у галереї «Бункермуз» розпочнуть із проекту «Про-СВІТ». Його автор уродженець Тернополя художник Михайло Барабаш. Він закінчив Львівську академію мистецтв, живе та працює у Львові. Називає себе концептуальним художником і творить на межі різних жанрів: нових медіа, інсталяції, живопису, перформансу, ленд-арту, графічних технік.

Проект, який він представить у Тернополі буде присвячений в тому числі й сакральній темі у мистецтві. Розкаже він про зовнішню та внутрішню святість. Відкриють «Про-СВІТ» 4 січня о 19:00 у тернопільській галереї «Бункермуз».

— У традиційному сакральному мистецтві тема щирості особливо гостро відчутна, адже часто спостерігаємо спрощення розуміння його суті, — говорить Михайло Барабаш. — Поверхнева естетична складова переважає над внутрішнім, глибинним духовним змістом, який часто повністю втрачається.

У проекті «Про-СВІТ» Михайло Барабаш представить інсталяцію, інтерактивну інсталяцію та відео. Аби показати виразні візуальні паралелі, автор використовує у своїх об’єктах дошку, світло свічки та золотий фон, а разом з тим по-новому інтерпретує іконографію німбу. Представлені роботи запропонують відвідувачам пороздумувати над трьома три смисловими точками — реальністю, щирістю, самопожертвою — кожна з яких розвиває основну тему проекту по-своєму.

Ольга Трач