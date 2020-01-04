Вихідними в Україні побільшає опадів, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Погодні умови найближчими днями зумовлюватиме атмосферний фронт, який наближається до нашого краю.

Атмосферний фронт принесе не лише опади у вигляді снігу, а й дощі. Стовпчики термометрів коливатимуться від незначного мінуса до плюса.

«Вихідними – у суботу та неділю в Україні побільшає опадів. До нас прийде атмосферний фронт, який зумовить 4-го січня мокрий сніг та дощ у західних областях, ввечері ще й на півночі. А 5-го січня опади поширяться на більшість областей, проте будуть періодичними та ненадовго. Вітер повіватиме з північного заходу, помірний, лише в західних областях його пориви можуть бути сильними. Температура повітря вночі -1-5 градусів, вдень +1+5 градусів. На Святвечір та Різдво – невеликий та помірний морозець, сніг та мокрий сніг більш ймовірний 7 січня повсюди, окрім південної частини України».

За попередніми прогнозами синоптиків, на Різдвяні свята на Тернопільщині спостерігатиметься нестабільна погода з високою ймовірністю мокрого снігу, на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Софія Романська