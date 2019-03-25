Про свій громадянський вибір Сергій Надал повідомив під час віче “За чисті вибори”, яке відбулося у Львові.

Мер Тернополя Сергій Надал розповів, що особисто знає Руслана Кошулинського, а тому підтримує його.

«Через тиждень ми повинні створити собі нову українську історію. Ми повинні проголосувати за того, хто підніме українців з колін, зупинить зубожіння народу, переможе агресора. Це може зробити Руслан Кошулинський», – наголосив Сергій Надал.

Нагадаємо, що 25 березня у Тернополі з робочим візитом побуває Президент і кандидат в Президенти Петро Порошенко.