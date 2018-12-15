Напередодні Миколая депутати розглянуть головний фінансовий документ Тернопільської територіальної громади
Тридцять перша сесія міської ради відбудеться 18 грудня. На ній депутати обговорюватимуть виконання, внесення змін та затвердження загальноміських галузевих Програм, надання в безоплатне користування майна комунальної власності, внесення змін до установчих документів закладів і установ та інші важливі питання.
Найважливішим на останній в році сесії буде розгляд Програми економічного та соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади та прийняття місцевого бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2019 рік. А перед прийняттям цих важливих документів, відповідно до яких житиме громада, депутати розглянуть виконання програм: «Здоров’я тернополян»; розвитку малого і середнього підприємництва в Тернополі; використання та охорони земель; реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста; приватизації об’єктів комунальної власності міста та інші. Після цього депутатам запропонують затвердити програми, виконання яких завершилися в цьому році, на наступні три-чотири роки. Частину галузевих програм затвердили на попередніх пленарних засіданнях.
До орієнтовного порядку денного сесії внесено також проекти рішень «Про внесення змін до установчих документів закладів і установ управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту та викладення їх у новій редакції», «Про внесення змін та доповнень до Правил благоустрою м. Тернополя», «Про затвердження Кодексу етики депутатів Тернопільської міської ради». Попередньо на розгляд депутатів запропоновано 125 питань, і сто з них – земельні.
Ольга Трач
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