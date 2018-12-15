Напередодні Миколая депутати розглянуть головний фінансовий документ Тернопільської територіальної громади

15/12/2018 Розмір тексту:

Тридцять перша сесія міської ради відбудеться 18 грудня. На ній депутати обговорюватимуть виконання, внесення змін та затвердження загальноміських галузевих Програм, надання в безоплатне користування майна комунальної власності, внесення змін до установчих документів закладів і установ та інші важливі питання.

Найважливішим на останній в році сесії буде розгляд Програми економічного та соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади та прийняття місцевого бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2019 рік. А перед прийняттям цих важливих документів, відповідно до яких житиме громада, депутати розглянуть виконання програм: «Здоров’я тернополян»; розвитку малого і середнього підприємництва в Тернополі; використання та охорони земель; реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста; приватизації об’єктів комунальної власності міста та інші. Після цього депутатам запропонують затвердити програми, виконання яких завершилися в цьому році, на наступні три-чотири роки. Частину галузевих програм затвердили на попередніх пленарних засіданнях.

До орієнтовного порядку денного сесії внесено також проекти рішень «Про внесення змін до установчих документів закладів і установ управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту та викладення їх у новій редакції», «Про внесення змін та доповнень до Правил благоустрою м. Тернополя», «Про затвердження Кодексу етики депутатів Тернопільської міської ради». Попередньо на розгляд депутатів запропоновано 125 питань, і сто з них – земельні.

Ольга Трач