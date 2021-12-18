Напередодні дня Святого Миколая

Напевно, кожен із дитинства свого пам’ятає:

Ти дуже хочеш не заснути і побачити, як він крадеться і кладе тобі щось під подушку,

Але… шепне щось сон тобі на вушко

І – аж уранці, ледь протерши очі,

Ти бачиш біля ліжка те, що дуже хочеш

Й дивуєшся весь день: як Миколай цей здогадавсь про твої мрії?

І на наступний рік вже маєш теж надію…

У літнім віці ти буваєш схожим на дитину

І мрієш: ось прокинешся й побачиш Україну

Заможну, справді незалежну, не фальшиву,

А головне – з законом справедливим,

Перед яким всі рівні: і безхатченко, і олігарх

Скажи комусь про це – то вирішить, що в тебе “їде дах”,

І що в обставинах сьогоднішніх не зовсім вчасно і доречно

Так виявляти свій інфантилізм старечий

Пора б вже знати: той сміється на всі зуби нині,

Хто має грубі гроші, блат і “лапу” на славетній Україні,

А казочки про правду – діткам залишай

Хай покладе їх під подушку їм цієї ночі Миколай…