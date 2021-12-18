Напередодні дня Святого Миколая
Напевно, кожен із дитинства свого пам’ятає:
Ти дуже хочеш не заснути і побачити, як він крадеться і кладе тобі щось під подушку,
Але… шепне щось сон тобі на вушко
І – аж уранці, ледь протерши очі,
Ти бачиш біля ліжка те, що дуже хочеш
Й дивуєшся весь день: як Миколай цей здогадавсь про твої мрії?
І на наступний рік вже маєш теж надію…
У літнім віці ти буваєш схожим на дитину
І мрієш: ось прокинешся й побачиш Україну
Заможну, справді незалежну, не фальшиву,
А головне – з законом справедливим,
Перед яким всі рівні: і безхатченко, і олігарх
Скажи комусь про це – то вирішить, що в тебе “їде дах”,
І що в обставинах сьогоднішніх не зовсім вчасно і доречно
Так виявляти свій інфантилізм старечий
Пора б вже знати: той сміється на всі зуби нині,
Хто має грубі гроші, блат і “лапу” на славетній Україні,
А казочки про правду – діткам залишай
Хай покладе їх під подушку їм цієї ночі Миколай…
Додати свій коментар