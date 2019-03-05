На Тернопільщині молодик напав на таксиста і пограбував його

05/03/2019 Розмір тексту:

Дві доби знадобилося правоохоронцям Теребовлянщини, аби вийти на слід підозрюваного у нападі на таксиста. Подія трапилася в ніч з першого на друге березня.

За словами потерпілого, він припаркував транспортний засіб біля одного з нічних клубів Тернополя і очікував клієнтів. Близько четвертої години ранку до нього підійшов невідомий напідпитку і попросив підвести до селища Дружба, Теребовлянського району. Водій погодився.

Уже дорогою в сусідній район клієнт почав поводити себе неадекватно, хамив і, дорікаючи про порушення правил дорожнього руху, кілька разів вдарив по потилиці.

Чоловік вів себе агресивно і тоді, коли вони доїхали до місця призначення. В цей момент повз них проїжджало інше таксі і тернопільський водій вибіг, щоб попросити про допомогу. Поки його не було, пасажир забрав планшет з салону автівки і втік.

Найшли підозрюваного за дві доби. Це – житель смт. Дружба. У скоєному він зізнався. Переконує, що винен у його вчинку алкоголь. Планшет, каже, викинув ще дорогою до дому. За словами слідчих, підозрюваний раніше у поле зору працівників поліції не потрапляв.

Тепер чоловікові за свій вчинок доведеться відповідати перед законом відповідно до статті 186 частина 2 ККУ – грабіж, поєднаний з насильством.