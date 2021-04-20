Напалив на три тисячі: у селі біля Тернополя впіймали дідуся, котрий спалював сміття. ФОТО

Мешканець с. Городище Тернопільської громади заплатить штраф за спалювання сухої рослинності.

Порушника виявили під час рейду інспектори муніципальної інспекції, повідомляють Тернополяни.

На чоловіка склали адмінпротокол та передали його на розгляд до Державної екологічної інспекції.

“Розглянувши складені адміністративні матеріали, екологічна інспекція винесла постанову про притягнення громадянина до адміністративної відповідальності та сплати штрафу у розмірі 3060 грн. Громадянин визнав свою вину в повному обсязі”, – коментують в міській раді.

Нагадаємо, що 17 березня 2021 року набрав чинності новий Закон України про посилення відповідальності за спалювання сухої трави, поживних залишків, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах та поза їх межами, а саме були внесені зміни в ст. 77 та 77/1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Тепер такі правопорушення тягнуть за собою накладення штрафу: