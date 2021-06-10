У Тернополі з п’ятого поверху обласного військкомату випав 22-річний Святослав, який намагався звідти втекти. Зараз він перебуває в реанімації з різними травмами. При цьому версії інциденту відрізняються.

Співмешканка Олена, яка недавно народила від хлопця дитину, заявила, що його туди доправили силою і хотіли змусити служити. Але в самому військкоматі запевняють, що молодик прийшов добровільно.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Втік із військкомату та потрапив у реанімацію

Моторошна НП сталася в ніч із 6 на 7 червня в Тернопільському обласному військкоматі, де з вікна п’ятого поверху випав 22-річний Святослав Ш. Хлопцеві пощастило залишитися живим, але зараз він із серйозними травмами перебуває в лікарні.

Цей випадок викликав великий резонанс. Олена Кизим, яка живе разом із потерпілим, заявила, що його нібито насильно відвезли до військкомату. Також вона у Facebook повідомила, що днями народила дитину від Святослава.

При цьому вона є матір’ю ще трьох дітей і дружиною іноземця, з яким не може розлучитися з 2018 року. Тобто зі Святославом стосунки в Олени не узаконені.

За словами молодої мами, все почалося ще на початку травня, коли вона була на 9-му місяці вагітності. Пара з трьома дітьми жила в орендованій квартирі, за оренду якої вже накопичилися борги.

Святослав був без роботи, але потім його увагу привернуло оголошення про набір до Територіальної оборони. Там обіцяли зарплату в 10-12 тисяч гривень і ще підйомні, тож у перший місяць виходило близько 40 тисяч гривень. Хлопець зателефонував за вказаним номером телефону й домовився з якимось Володимиром зустрітися у вихідний день біля “Маяка”.

“У неділю почався той жах. Чоловіка та мене вагітну серед білого дня викрали двоє військових, заштовхали в машину та відвезли до військкомату. Мене дорогою виштовхали з автомобіля. Але замість Тероборони або контракту його записали в “ухильники” і почали змушувати йти на строкову службу, залишивши мене вагітну і ще з трьома дітьми без коштів для існування”, – розповіла Олена.

За її словами, Святослав із невідомих причин вирішив утекти з 6 на 7 червня. “5-й поверх, зв’язані простирадла, падіння і дзвінок опівночі: “Я втік, але зламав ногу, забери мене”. Через пів години на таксі я була вже на Тролейбусній (вулиця в Тернополі, де розташований військкомат. – Ред.). Із великими зусиллями я затягла його на заднє сидіння, і тут почалося щось несамовите.

На машину напали шестеро військових, чоловіки за зламану ногу витягли його на тротуар і почали бити ногами куди попало. Я кричала і спробувала викликати поліцію. Але струмінь сльозогінного газу засліпив мене. Я закричала, і вони ще пшикнули мені в рот. Почалися спазми, перехопило подих. Але я продовжувала чути, як вбивають мого чоловіка, глухі удари віддавалися луною в моїй голові. Крижаний жах, відчай, істерика”, – пише Олена.

За її словами, зараз хлопець перебуває в реанімації під апаратом штучної вентиляції легенів. У нього ушкоджений хребет, забій тазу, ушкоджені ребра, роздроблена п’ята, переламана нижня щелепа і вибиті зуби. Однак потім Олена видалила свій пост.

Версія військкомату: хлопець прийшов сам

Олена опублікувала скриншот з оголошенням, через яке хлопець нібито потрапив до військкомату. Йдеться про працевлаштування в ЗСУ. Ми подзвонили за ним, сказавши, що хочемо відправити сина на службу. Представник військкомату Володимир підтвердив, що дійсно веде набір на контракт.

“Можна навіть і тих, хто не проходив строкову службу. Зберіть пакет документів – копію паспорта, коду, фотографії, довідку від нарколога, довідку про несудимість, документи про освіту, шлюб або розлучення, свідоцтва про народження дітей, якщо є, копію військового квитка. І до 25 червня приїжджайте до мене. Перший місяць буде навчання, а потім будете жити в гуртожитку або вам будуть компенсувати плату за оренду житла в Тернополі. Служба в самому центрі міста біля озера, в артилерійській військовій частині №44, тут красиво”, – переконував чоловік.

Після того, як ми все-таки відрекомендувалися журналістами OBOZREVATEL і запитали про те, що ж сталося зі Святославом, Володимир розповів свою версію і заявив, що ніякого викрадення нібито не було.

“Хлопець сам прийшов у військкомат, сам підписав контракт. Потім з’явилася ця жінка, вона сказала, що щойно народила дитину від цього хлопця. Він радів, усім тут розповідав, що став батьком. Сім’я цієї жінки тут у нас відома, вона заміжня за іноземцем якимось, вони пов’язані з аферами. Що сталося і чому він вирішив так учинити, я не знаю”, – пояснив представник військкомату.

Отримати офіційний коментар від Тернопільського обласного військкомату так і не вдалося, представника пресслужби на місці не виявилося.

Тепер розслідуванням інциденту займається спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері Західного регіону. Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 426/1 КК України (перевищення військовим службовим співробітником влади або службових повноважень), за що передбачено від 7 до 10 років позбавлення волі. Саме розслідування веде територіальне відділення Держбюро розслідувань.

У прокуратурі запевнили, що хоча хлопець перебуває в лікарні з травмами, його життю нічого не загрожує.

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