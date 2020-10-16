Попри проросійську пропаганду священиків УПЦ МП і колаборацію з окупаційною владою Криму і Донбасу, владики Московського Патріархату на Західній Україні все ж намагаються створити собі «українське» реноме.

Мало хто зауважив, що стаття у «Вікіпедії» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7) про очільника Почаївської лаври митрополита Почаївського Володимира розповідає, що владика-намісник є етнічним молдованином, бо і народився у прикордонному селі Молодія Чернівецької області, яке у давнину тривалий час було під владою Молдови, та й вільно володіє молдовською мовою, що демонстрував на камеру https://www.youtube.com/watch?v=LZvG5bsdvJo. Ба більше, ім’я у владики не зовсім українське – «Віорел» (щоправда, окремі дослідники відносять його до плодів періоду комунізму і вважають похідним від слів «Владимир – Ильич – Октябрьская – РЕволюция – Ленин).

Ще менше людей, напевне, зауважили, що до публікації було внесено правку, якою згадку про неукраїнське походження архієрея було вилучено.

Сумніватись у тому, що корективи здійснили на прохання самого намісника Лаври не доводиться. Адже зміни до статті про митрополита Володимира вніс користувач з нік-неймом «Webskipper777», яким послуговується розробник і адміністратор офіційного Інтернет-сайту Почаївської Лаври http://pochaev.org.ua/. Ним виявився Євген Ільченко, веб-дизайнер із міста Сніжне, що з 2014 року під контролем самопроголошеної «ДНР» https://www.fl.ru/users/webskipper777/.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000973053764.