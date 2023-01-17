Наматюкалась на 51 гривню: на Тернопільщині жінка зателефонувала у поліцію, щоб вилаятись

У Тернопільській області на 51 грн оштрафували жінку, яка зателефонувала до поліції, щоб вилаятись.

Про це йдеться у постанові Шумського райсуду, пишуть Тернопільські події.

Жінка з мобільного номеру телефону зателефонувала на лінію «102», при цьому висловлювалася умисно нецензурною лайкою на адресу оператора лінії «102», не реагуючи на зауваження, тобто вчинила образливе чіпляння до громадян, тим самим вчинивши адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачене ст. 173 КУпАП.

Суд оштрафував жінку на 51 грн.