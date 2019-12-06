На лаві підсудних опинився 28-річний житель Збаразького району, який цьогоріч у серпні порушив умови адміннагляду та вчинив розбійний напад на молоду тернополянку.

Слідчі детективи Головного управління Нацполіції в Тернопільській області скерували до суду обвинувальний акт щодо підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.187, ст.395 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що зловмисник влітку минулого року вийшов з в’язниці, де відсидів чотири роки за скоєння умисних злочинів. Щодо нього було встановлено адміністративний нагляд за місцем його проживання, як за особою, звільненою з місць позбавлення волі. Проте збаражчанин порушив умови та вчинив розбій.

Жертвою зловмисника стала 19-річна тернополянка. На неї він напав вночі. Погрожуючи ножем, відібрав у потерпілої сумку. Під час нападу дівчині вдалося вирватися, проте збаражчанин наздогнав її, повалив на землю та намагався задушити. Після того, як тернополянка знепритомніла, нападник забрав усі її особисті речі та втік.

Поліцейські провели комплекс слідчо-розшукових заходів і затримали зловмисника. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинене збаражчанину загрожує тривалий термін ув’язнення. Останнє слово за Фемідою.