У селі Соколів Теребовлянського району зайнявся житловий будинок. Вогонь знищив усі побутові речі, підлогу, покрівлю, вікна. Пожежа поширилася майже на 30 кв. м., був ризик перекидання вогню на сусідню будівлю.

За словами очевидців, місцеві жителі робили спроби погасити вогонь самотужки. Втім, стихія виявилася їм не під силу.

Гасити пожежу прибув черговий караул с. Золотники та 12 державна пожежно-рятувальна частина. Причини поширення вогню та матеріальні збитки пожежі наразі встановлюються, – повідомила речниця ДСНС в області Ірина Крупа.

За її словами, в зимовий період пожежі в житловому секторі на Тернопільщині почастішали. Лише цього місяця рятувальники гасили понад два десятки таких пожеж. Часто трапляються вони через неправильне застосування обігрівальних приладів, куріння в ліжку. Відтак аби уникнути трагедії жителів краю просять бути вкрай обережними, дбати про належний протипожежний стан власних помешкань.