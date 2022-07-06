Намагалася загасити самостійно: на Тернопільщині під час пожежі сильно постраждала жінка

5-го липня у селі Котюжини Вишнівецької територіальної громади Кременецького району виникла пожежа житлового будинку.

Як повідомляють у ДСНС, внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю житлового будинку, дерев’яну прибудову площею 8 м кв., речі домашнього вжитку, пошкоджено перекриття будинку, облицювання стін.

При спробі самостійно погасити пожежу травмована дружина власника будинку, жінка 1953 року народження, яку з діагнозом “Опіки вогнем ІІ ступеня рук, шиї, обличчя” госпіталізовано у Кременецьку центральну лікарню.

Пожежу ліквідовано черговими караулами 5 ДПРЧ 5 ДПРЗ Головного управління та місцевої пожежної команди селища Вишнівець. Під час гасіння пожежі врятовано житлову будівлю.