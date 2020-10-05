Коронавірусна пандемія оголила багато проблем медичної галузі, ключовою з яких кандидат на посаду міського голови Тернополя Леонід Бицюра називає необхідність стимулювання конкуренції між закладами охорони здоров’я та інвестиції в них.

«Свого часу я вже розпочав у місті роботу із впровадження муніципального замовлення на медичні послуги. Нам потрібна конкуренція закладів охорони здоров’я та інвестиції в них. Це теж приклад Грузії. Такі зміни ефективні, медицина перестане бути імітацією.

Я — автор концепції «Здоров’я тернополян». Свого часу ввів такий стратегічний показник-індикатор, як збільшення тривалості життя містян. Це — реальна оцінка турботи влади про громадян. Включає і медицину, і екологію, і освіту, і розвиток фізичної активності, а також покращення добробуту, посилену увагу до культури харчування. Цей показник інтегрований, успіх усіх країн світу визначається саме тривалістю життя їхніх громадян», – зазначив заступник міського голови в одному зі своїх останніх інтерв’ю.

Продовжуючи тезу ведучого про те, що тривалість життя залежить не тільки від медицини, пан Леонід нагадав, як свого часу запропонував провести аудит освітнього середовища в школах Тернополя, адже хронічними недугами страждають 30 відсотків першокласників і 90% випускників шкіл України.

«Ми уклали рейтинг із одинадцяти видів хвороб школярів, що залежать від способу життя, харчування, екології, якості води. Внаслідок отриманих результатів серед іншого порушили питання очистки води, бо чотири групи захворювань залежать саме від її якості, й торік розпочали встановлювати в школах водоочисні фільтри.

Я завжди наголошую, що головна місія вчителів — не тільки знання, які вони передають дітям, а й здоров’я школярів. Воно залежить від вентиляції шкільних приміщень і температурного режиму, харчування, освітлення, якості води та фізичної активності дітей. Нині Україна перша в світовому рейтингу за вживанням антибіотиків, люди в молодому віці втрачають працездатність. Це треба виправляти, починаючи з дитсадка і школи», – підкреслив політик.

За його словами, швидкість змін на краще в Тернополі залежатиме від формування команди в міській раді – під це бачення має бути «заточена» більшість.

«Будь-яка зміна в наших умовах, коли маємо дефіцит ідей і бажання щось змінити — це плюс. Прийде інший голова міста — буде інша більшість, а отже, інша логіка, інша управлінська практика, краща», – додав Леонід Олексійович.