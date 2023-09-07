Налякавши пенсіонерку втратою коштів, зловмисник вивідав дані банківської картки та зняв 50 тисяч гривень.

До співробітників Кременецького районного відділу поліції звернулася 67-річна жителька одного з сіл місцевої громади і повідомила про шахрайські дії, скоєні щодо неї невідомою особою. Зі слів потерпілої, їй зателефонував якийсь чоловік, назвався представником банківської установи і попередив про те, що негайно потрібно перереєструвати картку, адже сталося влучання ворожої ракети в підстанцію, тому можуть бути проблеми з банківською системою. Налякана пенсіонерка не стала нічого з‘ясовувати і зробила усе, як їй рекомендував незнайомець. Згодом отримала сповіщення, що з картки знято 50 тисяч гривень.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею шахрайство.