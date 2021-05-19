Постраждала від злочинних дій раніше судимого 31-річного жителя села Волосівка мешканка сусіднього села. На жінку зловмисник накинувся серед білого дня.

До співробітників відділення поліції міста Зборова звернулася 61-річна жителька села Мшана. З пояснень потерпілої, вона поверталася із залізничної станції додому. Дорога пролягала біля ставка в сусідньому селі. Там на неї накинувся невідомий чоловік, вирвав сумку, у якій були гроші та мобільний телефон.

Нападника поліцейські встановили одразу. До пограбування причетний 31-річний житель села Волосівка. У нього вилучили речові докази.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 186 Кримінального кодексу – грабіж. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до чотирьох років.