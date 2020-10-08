За процесуального керівництва Тернопільської місцевої прокуратури викрито міжрегіональну групу за фактом незаконного збуту наркотичних засобів.

На даний час 4 особам повідомлено про підозру за ч. 2,3 ст. 307 КК України, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, міжрегіональна група, діяльність якої припинили правоохоронці, збувала канабіс та амфетамін на території Тернопільської та Хмельницької областей за допомогою так званих «закладок» через телеграм-канали.

Організатор групи керував спільниками із-за ґрат, оскільки зараз перебуває під вартою у рамках розслідування іншого кримінального провадження, пов’язаного із збутом наркотичних засобів

Під час проведених обшуків у підозрюваних вилучено близько 1 кг наркотиків – амфетаміну, канабісу, солей PVP, ваги, засоби зв’язку, чорнові записи.

Викрито групу осіб спільно з працівниками слідчого управління Головного управління Нацполіції в Тернопільській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області.