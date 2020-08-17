Українцям, яким набридли перебої у роботі централізованої мережі гарячого водопостачання та довготривалі планові відключення, рано чи пізно доводиться робити вибір на користь одного з популярних різновидів водонагрівачів. Найчастіше обирати потрібно між накопичувальним бойлером і проточним електричним пристроєм без бака.

На перший погляд обидва типи приладів для водопідігріву приносять однакову користь. Щоб помітити відмінності між ними та зрозуміти, який різновид економніший, достатньо ознайомитися з перевагами кожного.

Бойлер з накопичувальною конструкцією

Водонагрівальний прилад, оснащений надійним та містким баком для води, може похвалитися неабиякою зручністю. Він потребує разового налаштування й працює чітко та без збоїв за заздалегідь заданим «сценарієм». Для приготування гарячої води, бойлер використовує електроенергію. Відповідно, витрати на його експлуатацію залежать від показників енергоспоживання.

Більшість сучасних накопичувальних водонагрівачів належить до високого класу енергоспоживання А. Витрачається на водопідігрів від 1 до 3 кВт електроенергії за годину.

Денні витрати енергоресурсів залежать від об’єму бака, яким оснащено агрегат. Наприклад, для нагріву 75-100 літрів води потрібно близько 2-3 годин. Відповідно, представлений за посиланням https://www.moyo.ua/bt/klimaticheskaya-tekh/vodonagrevately/boylery/ariston-80-litrov/ бойлер Ariston або будь-який інший девайс місткістю від 80 літрів у середньому витрачає від 3 до 9 кВт.

Переваги бойлерів з баком:

можливість під’єднання відразу до кількох точок водозабору, незалежність від тиску в трубах, тривале підтримання стабільної температури води в баці, захищеність від проявів нестабільності електромережі, тривалий строк служби та стійкість до механічних пошкоджень.

Проточний пристрій для нагріву води

У проточних нагрівачів у конструкції не передбачено наявності резервуара для гарячої води. За допомогою спеціальних кріплень, вони під’єднуються прямо до крана та забезпечують миттєвий водопідігрів.

Моделі такого типу витрачають значно більше електроенергії (мінімальні витрати перевищують 3 кВт, а максимальні досягають 36 кВт). Втім, на відміну від проточних девайсів, вони працюють не постійно, а тільки після відкриття крана. Через це часто їхня експлуатація обходиться дещо дешевше, ніж використання традиційних бойлерів з баком.

Плюси проточних водонагрівачів:

– компактні габарити,

– швидка робота,

– доступна вартість.

Що економніше?

Завдяки миттєвому нагріву води та невисокій ціні, проточні нагрівачі наносять менш відчутний «удар» по сімейному бюджеті. Але при цьому вони не завжди можуть задовольнити потреби всіх членів сім’ї, оскільки залежать від тиску й температури води в трубах. Крім того, вони не здатні забезпечити сильний напір, що також призводить до дискомфорту під час купання.

З метою економії, «проточники» краще використовувати для миття посуду або ж підігріву води для ручного прання. Для щоденних водних процедур (у якості основного джерела гарячої води) вигідніше застосовувати обладнаний баком бойлер. Він працює відразу з кількома точками водозабору, може підігріти воду до будь-якої встановленої користувачем температури й забезпечує оптимальний тиск водяного потоку.