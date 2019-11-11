Від хитрих злодіїв потерпіла 55-річна мешканка села Гніздичне на Збаражчині.

Невідомі особи ромської національності зайшли до помешкання та викрали чималі гроші.

Як розповідають у поліції, нахабних зловмисників мешканка району сама впустила до хати. Непрохані гості, аби потрапити до хати, прохали напитися води, перевзутися та змінити теплі устілки, які ще й пропонували купити. Жінці зуміли так задурити голову, що згодом вона навіть не змогла пригадати, скільки жінок зайшло до коридору її помешкання. Усі вони голосно гомоніли та щось пропонували господині, а за декілька хвилин вона помітила, що одна з непроханих гостей вже ходить по хаті. Потерпіла все ж спровадила їх з будинку і вони, сівши в сіру іномарку, поїхали селом.

Вже через декілька годин жінка перестріла сусідку, а вона спитала, що за люди приходили до неї. Коли ж почула, що роми заходили до хати одразу, застерегла перевірити, чи бува нічого не пропало. Краянка кинулася до сховку з грошима та під одягом у шафі було пусто – зникли 50 тисяч гривень. Вона зателефонувала поліцейським.