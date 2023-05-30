У неділю в останню життєву дорогу провели командира гармати артилерійського дивізіону 44 окремої артилерійської бригади ім. Данила Апостола – 50-річного чортків’янина Гуменюка Олега.

Наш Герой був із тих людей, які завжди вислухають, подадуть руку помочі, в жодному разі не відмовлять. Таким він був у мирному житті, таким же залишався і в час жорстокої війни з російською федерацією, повідомляють у Чортківській міській раді.

Як завжди думав не про себе, а про друзів. Віддав наказ відійти їм у безпечне місце, а сам залишився на позиції, де й потрапив під потужний артилерійський обстріл. Запорізькі лікарі робили все можливе, але через чотири дні його серце перестало битися.

Провести в останню життєву дорогу Олега у Чорткові зібралось дуже багато людей, також прибув військовий оркестр 44 артилерійської бригади.

Поховали Героя на кладовищі по вул. Ягільницька у Чорткові. Його могила на Алеї Героїв вже вісімнадцята…

Спочивай з Богом, Воїне!..

Фото Любомира Габруського