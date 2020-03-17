Зловісний коронавірус, або ж, по-науковому, COVID-19, погулявши у Китаї, вирішив, вочевидь, здійснити “турне” найбільш привабливими з туристичної точки зору країнами Західної Європи: Італією, Іспанією, Францією. Залишивши наразі у відносному спокої Європу Східну включно з Україною.

Однак його паскудна манера поширюватися із блискавичною швидкістю і досі залишатися загадкою для вчених-медиків з точки зору пошуку протиотрути є значною запорукою того, що непроханий гість таки зробить повноцінний візит до нас.

Наша рідна влада, в тому числі й місцева, деякий час пошкрябавши у вичікуванні потилиці й дочекавшись кількох підтверджених випадків захворювання, енергійно взялася за, можливо, дещо запізнілі, та все ж необхідні профілактичні заходи. Виїзд з країни і в’їзд до неї, навчальний процес у класах і аудиторіях, масові зібрання, концерти, дискотеки, ресторанні посиденьки, салони краси, сауни, футбольні матчі й багато чого іншого залишилися у безхмарному недалекому минулому. Прокуратура вирішила відкласти прийом громадян з їхніми зверненнями до кращих і здоровіших часів. Продуктовим магазинам теж дано розпорядження обслуговувати покупців у актуальному нині “турбулентному” режимі, а громадянам рекомендовано дотримуватися безпечної відстані один від одного (1 м), отож є шанс не відчути чийсь свіжий перегар і… не обдарувати ним свого ближнього. От тільки обласна і міська ради, попри настійливу рекомендацію них же самих не сходитися групами більше десятьох, вирішили сьогодні, нехтуючи власним здоров’ям таки зібратися на позачергові сесії – звісно ж, для блага громади. Вчинок майже на рівні самопожертви і здатен був би навіть розчулити, якби не…

Гаразд, для отого “якби не” зараз не час. Найбільше, що цікавить зараз – чи виконуватимуться в нас всі оті розумні заборони, рекомендації та застереження? Політтехнологи в студіях телеканалів он зазначають, що китайцям вдалося відносно швидко збити хвилю коронавірусу саме завдяки таким рисам свого менталітету, як акуратність, дисциплінованість і висока свідомість – речі для нас, українців, доволі чужерідні. Плюс – технології, про які нам досі доводиться лише мріяти. Висловлюється також думка, яка здатна капнути величезну краплю бальзаму на душі прихильників “сильної руки” і твердого порядку: в умовах тоталітарних режимів протистояти коронавірусу легше, ніж за демократії, тим більше – демократії з величезною домішкою хаосу – як, приміром, у нас.

Втім, вийшовши сьогодні зранку на фіззарядку на подвіря сусідньої школи (добре хоч на це поки що не поширюється заборона) не помітив біля недавно відкритого сучасного фітнес-центру звичного скупчення автівок. А всередині замість бородатих суб’єктів, які ще недавно люто товкли боксерські груші, чи дам з зайвими кілограмами під футболками, котрі накручували кілометри на бігових доріжках, око помітило лише самотню прибиральницю зі шваброю. Отже, введені з сьогоднішнього дня обмеження і заборони таки діють?

Зрештою, люди ж не вороги самі собі. Навіть такі високосвідомі й дисципліновані, як українці, зокрема тернополяни…

Ігор Дуда