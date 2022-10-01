Нагородження, преміювання та справи господарські: що розглядатимуть на позачерговій сесії міськради

Позачергову вісімнадцяту сесії міської ради скликає міський голова Сергій Надал. Відбудеться вона 3 жовтня о 10:00 в режимі відеоконференції. Відповідне розпорядження керівник міста підписав 30 вересня.

Заплановано, що під час засідання депутати розглянуть 18 питань. Першим у переліку йде проект рішення «Про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради». Йдеться про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тернополя» та нагородження Відзнакою Тернопільської міської ради військовослужбовців Збройних сил України з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Є в орієнтовному порядку ряд питань, які стосуються внесення змін до попередніх рішень, а також затвердження рішень виконкому. Запропонують депутатам також затвердити містобудівну документацію «Внесення змін до детального плану території житлового району «Південний» в м.Тернополі».

Говоритимуть на сесії про преміювання випускників закладів освіти за підсумками національного мультипредметного тесту, про організацію роботи початкових класів та введення додаткових ставок у Тернопільському академічному ліцеї «Генезис» Тернопільської міської ради та про внесення змін до Статутів закладів освіти і викладення їх у новій редакції.

У сфері житлово-комунального господарства розглядатимуть внесення змін та доповнень до Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади, і внесення змін до Програми розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки. Окрім цього депутати обговорять Методику розрахунку плати за оренду комунального майна Тернопільської міської територіальної громади.