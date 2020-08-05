Грамоти від поліцейських отримали ветеран органів внутрішніх справ Масира Володимир, який завдяки своїй мужності врятував малолітніх дітей з палаючої квартири. Окрім цього нагородою начальника ТВП відзначили Бортника Ігоря, який самостійно затримав правопорушника.

2 серпня до працівників поліції надійшло повідомлення від мешканця обласного центру. Він заявив про ймовірну пожежу в квартирі багатоповерхівки. На місце події одразу виїхали правоохоронці й виявили факт короткого замикання електричного кабелю в квартирі, де проживає жінка з двома малолітніми дітьми.

Ще до приїзду екстрених служб один із мешканців будинку зумів відчинити двері та врятувати діток від пожежі.

Пенсіонер розповів поліцейським про події, які трапилися того дня,-

– Я спускався ліфтом з дев’ятого поверху відчув запах диму. На першому поверсі метушилися люди й кричали, що говорить квартира, – пригадує тернополянин. – Я знав, що там є малі діти. Підійшов до дверей й вмовив відчинити їх. Діти мене послухали. Вони вчасно вийшли на вулицю, бо в хаті вже диміли двері.

Володимир Масира побіг до сусідів по воду й погасив задимлення.

– Я радий, що все обійшлося. Й дітки живі здорові, – зазначив він.

Активну громадську позицію проявив ще один мешканець міста. Він допоміг затримати правопорушника, який скоїв наїзд на малолітнього на вулиці Лесі Українки й покинув місце скоєння злочину.

– Водій, який став свідком події, наздогнав винуватця й вжив всіх необхідних заходів для його затримання, – розповів підполковник поліції Сергій Осадца.

Зі слів самого очевидця Ігоря Бортника, авто збило дитину на пішохідному переході.

– Це сталося за долі секунди. Дитина впала й до неї підбігла перехожа. Натомість, винуватиць ДТП втік. Я довго не думаючи, послідував за ним аж на вулицю Довженка. Мені вдалося з ним поспілкуватися й переконати чоловіка повернулися на місце скоєння ДТП, – розповів тернополянин.

Правоохоронці подякували жителям обласного центру, які проявили небайдужу громадянську позицію.