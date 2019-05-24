Сьогодні в Головному управлінні Нацполіції в Тернопільській області відзначили подяками двох співробітників управління патрульної поліції.

Листи-подяки начальник Нацполіції краю Олександр Богомол вручив лейтенанту поліції Юрію Тернопільському та сержанту поліції Андрію Варваруку. Правоохоронців заохотили за сумлінне і добросовісне ставлення до виконання службових обов’язків, самовідданість та професіоналізм під час розкриття злочину.

Як повідомляють в ГУ НП, поліцейські на початку травня під час чергування затримали раніше судимого тернополянина, причетного до незаконних заволодінь транспортними засобами.

Олександр Богомол подякував патрульним за відповідальне ставлення до служби.