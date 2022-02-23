Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш, міський голова Тернополя Сергій Надал та представники обласних силових та військових структур провели брифінг щодо введення надзвичайного стану на всій території України.

Керівник області зауважив, що надзвичайний стан – це не військовий стан. Під час надзвичайного стану вводяться певні обмеження, але на життя пересічних громадян вони не вплинуть. Ні комендантської години, ні блок-постів на території області не планують вводити.

– Правовий режим надзвичайного стану має певні обмеження, які будуть визначені Указом Президента України, – пояснив Віктор Маслей, начальник Головного управління ДСНС України у Тернопільській області. – У ньому буде чітко розмежовано, які обмеження будуть вводитися, а які не будуть. Перелік обмежень передбачений чинним законодавством.

Начальник Головного управління ГНПУ у Тернопільській області Олександр Богомол повідомив, що створений в області оперативний штаб прийме рішення про додаткові обмеження на нашій території. Також поліцейські будуть перевіряти документи, транспорт, і за потреби виставлятимуть блок-пости.

– За результатами введення надзвичайного стану будуть додаткові обмеження, – каже Олександр Богомол. – Комісія прийме, які саме обмеження будуть діяти на території області, але скажу, що блок-постів не буде без вагомих на те причин. Якщо будемо бачити, що на якійсь території будуть розвиватися ситуації де треба буде додаткових сил і засобів, відповідно буде громадськість проінформована, і ми будемо там працювати. Населенню обов’язково мати при собі документи, будемо перевіряти підозрілих осіб, будуть додаткові перевірки транспорту. Можливо будемо обмежувати окремі території, окремі місця, вулиці, якщо виникне у цьому потреба, тому просимо громадян сприймати це як належне. Про такі потреби повідомлятимемо у ЗМІ.